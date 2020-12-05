شكرا لمتابعة خبر عن أمير الكويت يوجه الشكر لخادم الحرمين على جهود المملكة للمصالحة الخليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

وجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، رسالة شكر وتقدیر لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، حفظه الله، على جهود المملكة في المصالحة الخليجية.

وجاء في نص كلمة أمير الكويت: "خادم الحرمین الشریفین الأخ العزیز الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربیة السعودیة الشقیقة.. السلام علیكم ورحمة الله وبركاته، یطیب لي أخي العزیز خادم الحرمین الشریفین الإعراب عن خالص تمنیاتي لكم بدوام الصحة وموفور العافية" .

وأضافت:" كما أود أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر على ما بذلته المملكة العربیة السعودیة الشقیقة بقیادتكم الرشیدة وحنكتكم المعھودة في سبیل تحقیق الإنجاز التاریخي بالوصول إلى الاتفاق النھائي لحل الخلاف الخلیجي، مستذكرا بھذا الصدد الجھود الخیرة والبناءة لسمو أمیر البلاد الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح طیب الله ثراه، مؤكدا أن تمثیل المملكة العربیة السعودیة الشقیقة للأشقاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة ومملكة البحرین وجمھوریة مصر العربیة إنما یعكس المكانة المرموقة لھا ودورھا الرائد في سبیل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة، وحرصھا على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقیقة التي یعیشھا العالم والمنطقة".

وتابع: "إن ما تم التوصل إلیه بین الأشقاء یعد إنجازا سیعید لكیاننا الخلیجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجھة التحدیات التي تعصف بالعالم أجمع وبما یمكننا من العمل معا في سبیل تحقیق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدھار وبالرفاه. مع خالص تمنیاتنا للمملكة العربیة السعودیة الشقیقة وشعبھا الكریم بدوام التقدم والازدھار في ظل قیادتكم الحكیمة. وتقبلوا وافر التقدیر نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الكویت".