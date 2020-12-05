شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الاستعدادات اللازمة لوصول لقاحات كورونا إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الأمراض المعدية، نزار باهبري، عن الاستعدادات اللازمة لوصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.

وقال الطبيب خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، إن اللقاح سيصل في حافظات مبردة، تصل درجات الحرارة فيها إلى 80 تحت الصفر.

وأشار إلى أهمية تقنية الثلج الجاف في نقل اللقاح، وأهمية الاحتفاظ باللقاح عند هذه الدرجة من البرودة خلال كافة مراحل نقله، وذلك من أجل الاحتفاظ بفعاليته كاملة حتى الوصول لمن سيُحقن به.

وتابع أن "اللقاحات تُعتمد بواسطة لجنة وطنية تضم 20 طبيبًا، وسيكون لهم الكلمة الفاصلة من الناحية العلمية في إعطائها للمواطنين والمقيمين، وهم يحرصون على التأكد من فعالية اللقاحات قبل إقرارها".

وأكد على أن التطعيم لم يصل الى المملكة، قائلا : بإذن الله قريب وصوله الفيديو لإيضاح التجهيزات التي تقوم بها قطاعات الدولة المختلفة لوصول التطعيم بكامل فعاليته سيبدأ اعطاء التطعيمات غالباً للقطاع الصحي وكبار السن.