شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تحذيرات من ظهور آبار قديمة وخفوس بسبب الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة منذ أيام في ظهور آبار وخفوس قديمة . تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة منذ أيام في ظهور آبار وخفوس قديمة . وأظهر مقطع فيديو التقطه مواطن حفرة عميقة كبئر في منطقة صحراوية يتساقط بها مجرى الأمطار الغزيرة ، محذراً من السقوط فيها . وحقق الفيديو انتشار واسع على مواقع التوصل الإجتماعي وسط تحذيرات من عدم رؤيتها ليلاً سواء من المارة أو أصحاب المركبات أو الإبل ، و مطالب بوضع إشارات تحذيرية عليها .

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