شكرا لمتابعة خبر عن "غوث" يعثر على 3 مفقودين علقوا بالرمال في تثليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكن فريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ من العثور على 3 مفقودين، مفيدين بأنهم عالقون بالرمال بالقرب من طريق الرين جهة ضواحي محافظة تثليث وانقطع الاتصال بهم.

وجاء ذلك بعد تلقيه طلب بحث ومساندة من شرطة محافظة تثليث عن ٤ مفقودين اتصلوا مستغيثين بالجهات الأمنية، حيث استعد "غوث" للبحث عن المفقودين منطلقاً فجراً عند آخر إحداثية التُقطت للجوّال.

وتم العثور على ثلاثة منهم؛ وُجد أحدهم محتجزاً في بئر، حيث قدّم أعضاء الفريق الإسعافات الأولية لهم، وأُبلغت الجهات الأمنية لإخراج المحتجز بعد الاطمئنان عليهم.

وتبقى المفقود الرابع ويسعى الفريق للبحث عنه.