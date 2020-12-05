شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحف» يضم أدوات تعليمية تاريخية تعود لأكثر من 100 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مؤسس متحف قديم التعليم، علي المبيريك، اليوم السبت، عن محتويات المتحف الخاص بالأدوات التعليمية التاريخية، والتي تعود إلى أكثر من 100 عام.

وقال "المبيريك" خلال حديثه في لقاء على قناة السعودية، أن المتحف أُنشئ قبل 6 سنوات؛ حيث تم تجميع محتوياته على مدى 20 عامًا، فيما يحتوي على أكثر من 4 آلاف قطعة و32 قسما تتعلق جميعها بالتعليم.

وأشار إلى أن المتحف يجمع المواد التي يعود تاريخها إلى عهد الملك المؤسس، وتحديدًا وقت إنشاء مديرية التعليم في المملكة عام 1344، فضلًا عن وجود دفاتر لصور الملوك والأمراء، بالإضافة إلى المناهج التعليمية وصور للأقلام والفصول والاختبارات ووجبات التغذية والأنشطة المدرسية وغيرها من الأقسام التي توثق الأدوات التعليمية القديمة.