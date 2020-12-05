السعودية: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج

أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، يوم أمس الجمعة 4 ديسمبر، أن المملكة العربية السعودية تقدر جهود دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسوية الأزمة الخليجية.

جاء ذلك خلال تغريدة لوزير الخارجية السعودي على تويتر: "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأميركية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

وأفاد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الجمعة، في بيان متلفز، عن إجراء مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل أزمة مقاطعة قطر.

الوزير الكويتي أشار إلى أن الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي. وفق موقع "العربية نت"

ومن جانبه، رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، بالبيان الصادر من وزير خارجية الكويت والمتعلق بتعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وصولاً إلى اتفاق نهائي يحقق تضامناً دائماً بين دول المجلس.