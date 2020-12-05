أمير الكويت يبعث برسائل الى ملك السعودية وأمير قطر وترامب

بعث أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد اليوم السبت، برسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، و رسالة لأمير قطر وللرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وتقدم الأحمد بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلته المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي، مستذكرا بهذا الصدد جهود أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا على أن تمثيل المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة.

وأضاف أن "ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه".

كما بعث الأحمد، برسالة شكر وتقدير إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تقدم خلالها بجزيل الشكر والتقدير ما بذلته قطر من جهود مقدرة في سبيل إنجاح المساعي الخيرة التي بدأها الأمير الراحل الجابر الصباح، لاحتواء الأزمة الخليجية وإنهائها بالتوصل إلى الاتفاق النهائي الذي يضمن التضامن والتماسك في وحدة موقفنا، وفق جريدة الأنباء الكويتية .

وقال، "إن الخطوة المباركة التي تحققت بالتوصل إلى الاتفاق بين الأشقاء تعكس حرص سموكم على مكتسبات كياننا الخليجي ووحدته وتماسكه وصلابته ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية لنتمكن معا من العمل في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ومواجهة التحديات الجسام المحدقة بنا".

وبعث الأحمد برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال فيها : "يسرني أن أتقدم لفخامتكم بجزيل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة منذ الأيام الأولى لنشوب الخلاف الخليجي بين الأشقاء والذي كان لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الدور الكبير في سبيل الوصول إلى احتوائه وحله".

وأشار إلى الجهود التي بذلها مؤخرا المستشار جاريد كوشنر في سبيل التوصل إلى هذا الإنجاز الذي يعكس حرص أميركا على أمن واستقرار المنطقة وإدراكها لحتمية التكاتف والتآزر في سبيل مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة والعالم تلك الجهود التي ستظل راسخة في الأذهان وتستذكرها شعوبنا بكل العرفان، على حد قوله .