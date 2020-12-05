بالفيديو.. القبض على جناة تورطوا في 6 جرائم كبرى

نجح رجال الأمن في إلقاء القبض على عدد من الجناة، تورَّطوا في عدة قضايا تمثلت في النصب والسرقة والابتزاز والتزييف، خلال الأسبوع الماضي.

ونشر حساب «الأمن العام» على موقع التواصل «تويتر» فيديو لسِتّ قضايا تمكن رجال الأمن من القبض على مرتكبيها، وكانت كالتالي:

ـ تم القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، واتخذ من مقر إقامته وكرًا لتنفيذ جرائمه، وضبط بحوزته على عملات مزيفة وأدوات تستخدم في التزييف.

ـ تمّ القبض على مواطنين تباهيا بإطلاق النار في الهواء، من مسدس من داخل مركبتهما.

ـ تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، اقتحموا مستودعًا لإحدى الشركات التقنية وسرقة ناقلات تخزين تحتوي على (307) أجهزة حاسب آلي محمولة، تقدر بقيمة 3 ملايين و600 ألف ريال.

ـ تم القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين من الجنسية البنجلاديشية، اختطفوا خمسة أشخاص من بني جلدتهم، واحتجازهم وتعنيفهم وتصويرهم لابتزاز أهاليهم في بلدانهم وطلب فدية مالية.

ـ تم القبض على مواطنين ارتكبا عدة جرائم سرقة للمركبات بعد تهشيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

ـ تم القبض على مواطنين ونازح ارتكبوا 34 قضية جنائية تمثلت في سلب العمالة الوافدة وسرقة المركبات والمخيمات البرية.

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