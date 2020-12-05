البيئة: مصادرة 150 طنًّا من الحطب المحلي في 5 مناطق

واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة، ضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وتمكنت من مصادرة 150 طنًّا من الحطب المحلي في 5 مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت الرياض، المدينة، تبوك، الجوف، وحائل.

وأوضحت وزارة البيئة أنه في العاصمة الرياض قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بالمنطقة -وبالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض- بحملة تفتيش أسفرت عن ضبط مستودع حطب محلي تقدر كمية الحطب المخزنة فيه بـ40 طنًا، وتم اتخاذ اللازم بحق المخالفين، وضبط وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

كما قام منسوبو وزارة البيئة في منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته، حيث تم تجفيف السوق والمحلات من الحطب المحلي وما زال البحث جارياً مع الجهات الأمنية لضبط أي مستودعات أخرى، وقد بلغ مجموع ما تم ضبطه من الحطب المحلي من أسواق الحطب والمستودعات ما يقارب 90 طنًا.

وفي منطقة الجوف قام منسوبو البيئة في فرع الوزارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وتم اتخاذ اللازم بحقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

كما نفذ مكتب وزارة البيئة في المدينة المنورة حملةً موسعةً على أسواق بيع الحطب المحلي بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وتم اتخاذ اللازم بحقهم وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

ونفذ مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة في حائل، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة تفتيش على أسواق الحطب تمكنت خلالها من ضبط سيارة من نوع (دينا) محملة بالحطب المحلي (الطلح) بمحافظة سميراء، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

كما قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بمنطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بحملة تفتيش على أسواق الحطب، وتم أيضًا اتخاذ اللازم بحقهم وفق النظام ولائحته.

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