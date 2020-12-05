«يوم التطوع السعودي».. 5 مبادرات لتغيير شكل الحياة والوصول إلى مليون متطوع

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، فعّلت المملكة «يوم التطوع السعودي» بهدف تعزيز قيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، ليكون وفق نهج يحفز على التبنّي المجتمعي والتنظيم والتمكين وصولًا إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030 م .

وتغطي الفعالية الموسومة بـ«عطاء وطن» بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مناطق المملكة الـ 13 في مسعى غايته إدراك الأثر الإيجابي الفاعل للعمل التطوعي على الفرد والمجتمع .

وسعت الوزارة من خلال تفعيل «يوم التطوع السعودي» بدءًا من هذا العام 2020 ولمدة 3 أعوام متتالية، إلى تحفيز وتمكين التطوع وأطرت مضامين الفعالية بدليل إرشادي لمساعدة مختلف القطاعات في آلية المساهمة وتدشين العديد من المبادرات الميدانية، فضلًا عن دعم الجهات المشاركة بما يجسد قيم المواطنة والعطاء.

وتهدف الفعالية إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ورفع وعي أفراده بذلك، وتفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي وتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة، إلى جانب بناء منظومة أدلة إرشادية مساندة، والمضي قدمًا ليصل عدد المتطوعين إلى المليون متطوع في 2030 .

وأدرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خمس مبادرات على مستوى مناطق المملكة ضمن «يوم التطوع السعودي» وهي:

الأولى: «مبادرة التوعية الصحية».. وتقام بالشراكة مع وزارة الصحة والكليات الصحية وتستهدف عموم المجتمع حيث يسهم التطوع الصحي بمختلف مجالاته وبناءً على الاحتياج المجتمعي في تحقيق جزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030

الثانية: «مبادرة ترميم وإعادة تهيئة المساكن والمباني» وتقام بالتعاون مع وزارة الإسكان وجمعياتها والمتطوعين من الجمعيات والفرق التطوعية والكشافة والجامعات والتعليم العام ومراكز الأحياء، وتشمل المهام ترميم منازل الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وإعادة طلاء الجدران والتشوّهات البصرية في الأماكن العامة والمدارس والمساجد.

الثالثة: «مبادرة التشجير والإسهام في زيادة البيئات الزراعيّة والخضراء في المملكة».. وتأتي تعزيزًا لجهود وزارة البيئة والزراعة والمياه للحد من ظواهر التصحر، والإسهام في زراعة ١٢ مليون شجرة نهاية عام ٢٠٢٠ في مختلف مناطق المملكة .

وتنفذ بالشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، والجمعيات الزراعية (إن وجد)، والمشاتل والمزارع، والكشافة، ووحدات التطوع بالجامعات وإدارات التعليم، والجمعيات التطوعية.

الرابعة: «مبادرة التنظيف» وتستهدف مختلف البيئات الطبيعية في المملكة، والمساجد، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والكشافة، الفرق التطوعية و وحدات التطوع بالجامعات وإدارات التعليم بحيث تستقطب أعدادًا كبيرة من المتطوعين ضمن تجمعات لا تزيد عن 50 شخصًا مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الخامسة: «مبادرة تنظيف أعماق البحار لحماية الكائنات الحية».. تمتد سواحل المملكة بطول 2500 كيلومتر على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي وتشكل بيئات مناسبة للشعاب المرجانية والكائنات البحرية المختلفة، إلا أنّ المخلفات تتسبب في قتل آلاف الكائنات بما يؤثر سلبًا على النظام البيئي .

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