بجوائز 50 ألف ريال.. «مهرجان الملك عبدالعزيز» يخصص شوطًا للصقارين الصغار

خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، شوطاً لصغار السن المهتمين بهواية الصقور في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، بجوائز نقدية قيمتها 50 ألف ريال، توزع على 10 فائزين.

وأوضح نادي الصقور المنظم للمهرجان، أن النسخة الثالثة والحالية من المهرجان تضمنت شوطاً باسم (صقار المستقبل)، ضمن الأشواط النهائية للمسابقة، والتي سوف تقام يوم الجمعة المقبل (11 ديسمبر).

ودعا نادي الصقور، الصقارين الصغار الذين لم يبلغوا 15 عامًا، بالتسجيل في الشوط، الذي يقام لفئة القرناس، محددًا أربع فئات يسمح لمشاركتها وهي: حر قرناس، شاهين قرناس، قرموشة جير قرناس، وجير تبع قرناس.

كما سمح النادي بمشاركة صقر كان قد شارك بمسابقة الملواح لهذا العام، شريطة ألا يكون قد حاز على أحد المراكز العشرة الأولى في الشوط، وحدد النادي إمكانية المشاركة بصقر واحد فقط لكل متسابق.

وأتاح النادي تسجيل الصقور على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض، بدءاً من يوم الإثنين القادم (7 ديسمبر) حتى يوم الخميس الموافق (10 ديسمبر).

ويأتي الشوط المستحدث في نسخة المهرجان الثالثة دعماً لإرث الصقور العريق، وحرصاً على نقل الهواية إلى الأجيال المقبلة، والحفاظ عليها من الاندثار.

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