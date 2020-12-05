«الجوازات» تحدد 7 خطوات لإصدار تصاريح السفر الاستثنائية

عبر منصة أبشر الإلكترونية

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات استخراج تصاريح السفر الاسثنائية المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إصدار تصاريح السفر الاستثنائية عبر أبشر تتطلب تسجيل الدخول على حساب أبشر ثم اختيار قائمة «خدماتي» ثم اختيار «الجوازات». ومن ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات ثم اختيار طلب جديد، ثم اختيار المنطقة «المديرية العامة للجوازات» ثم اختيار نوع التصريح وإرفاق المستندات المطلوبة، وفقًا للمديرية العامة للجوازات. اقرأ أيضا: تمديد الزيارة العائلية.. «الجوازات السعودية» تجدِّد التذكير بالآلية

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