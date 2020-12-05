السعودية اليوم/ سمو محافظ حفر الباطن يشهد توقيع عقد تنفيذ مشروع " وقف أمة " لجمعية الدعوة والإرشاد



حفر الباطن 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن مؤخراً توقيع عقد تنفيذ مشروع مبنى "وقف أمة " التابع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور سبتي مصيليت العنزي، كما تم توقيع عقد مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على المشروع.

وأوضح رئيس الجمعية أن هذا المشروع الوقفي الاستثماري يهدف إلى رفع مستوى الاستدامة المالية للجمعية، ويُصرف ريعه لصالح مشاريع وبرامج الجمعية.

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16:54ت م

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