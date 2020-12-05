

عمّان 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، محاولة الاعتداء الآثمة لحرق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة على يد مستوطن إسرائيلي إرهابي .

وطالب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها وَفْق القانون الدولي بمحاسبة الفاعلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال .

وشدد السفير الفايز على رفض الأردن استهداف المقدسات و الاعتداء على الكنائس في القدس أو سلطاتها أو ممتلكاتها أو عقاراتها أو حقها في إدارة شؤونها وَفْقًا للقانون الدولي والوضع القائم .

// انتهى //

16:47ت م

0075





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تدين محاولة مستوطن إسرائيلي إرهابي إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.