السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي



القاهرة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 5 ديسمبر 2020 م واس

انطلقت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي الذي يعقد بعنوان "إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة" بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجمعية العلمية للتشريع الضريبي، وتحت رعاية وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان في كلمته أمام المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى طرح ومناقشة أهمية الإصلاح الضريبي في الدول العربية وإلقاء الضوء على العلاقة التبادلية بين الإصلاح الضريبي والسياستين النقدية والمالية، إضافة إلى عرض بعض التجارب العربية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الإصلاحات الضريبية تسهم بشكل كبير ومهم في توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة بطريقة منصفة وعادلة بل وفعّالة، مشددًا على أن التنمية الجادة والحقيقية تتطلب اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية للدولة لتعزيز الإيرادات العامة والإدارة الفاعلة للإنفاق العام، مما سيؤدي إلى تخفيض نسب البطالة ومعدلات التضخم وتحفيز الاقتصاد بما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية .

كما أكد القحطاني أن الإصلاح الضريبي يتطلب مورداً بشرياً مؤهلاً ومحترفاً ومهنياً يمتلك الكفايات والمهارات والمعارف اللازمة لإدارة المنظومة الضريبية بما يحقق الأهداف المرجوة من السياسات الضريبة للدولة، مما يستدعي استقطاب وتأهيل الكفاءات البشرية المناسبة وإعدادهم إعداداً جيداً مهنياً وعلمياً وسلوكياً، مع تمتعهم بالضمانات اللازمة والاستقلالية لمباشرة مهامهم وأعمالهم بالكفاءة المنشودة .

ويناقش المؤتمر -الذي يستمر لمدة يومين ويشارك فيه مجموعة من الخبراء من أساتذة الجامعات والباحثين والمتخصصين في المالية العامة والضرائب والاقتصاد- 23 بحثا وورقة عمل .

//انتهى//

16:47ت م

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