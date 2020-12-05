السعودية اليوم / معرض تعريفي للمركز الوطني للعمليات الأمنية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

يقيم المركز الوطني للعمليات الأمنية معرضاً تعريفياً ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض.

ويقدم القائمون على المعرض خدمات تعريفية عن مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة الرياض الذي تم تدشينه مؤخراً من خلال الإجابة على استفسارات المشاركين وزوار المهرجان وعن رقم الطوارئ ٩١١.

ويهدف المركز -الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة- إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض (22) محافظة بالإضافة لمدينة الرياض، حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طواري موحد هو (911).

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يأتي كإحدى أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برنامج رؤية المملكة 2030م.

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16:01ت م

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