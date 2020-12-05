السعودية اليوم / المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق



جدة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة بتكلفة قاربت 110 ملايين ريال، وذلك لاستقبال صهاريج نقل مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها .

ويأتي تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف تطبيقاً لخطط الشركة الإستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي أن تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ يهدف للحفاظ على البيئة في المحافظة، مؤكدًا أن تشغيل المشروع يأتي بالتزامن مع إغلاق المرمى العشوائي السابق لمياه الصرف الصحي برابغ.

وبيّن الغامدي أن المشروع جاء ضمن أهداف الشركة لحماية البيئة من التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، مبينًا أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيًا وَفْقًا لمواصفاتها التصميمة التي اعتمد فيها المعالجة الثلاثية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 15000م3 يوميًا، وستخدم أكثر من 75 ألف مستفيدٍ.

وأشار الغامدي إلى حرص شركة المياه الوطنية على تقديم خِدْماتها المائية والبيئية لعملائها الكرام وَفْق أفضل المعايير التي تحقق رؤية ولاة الأمر وتطلعاتهم لخدمة المواطن والمقيم، لافتًا إلى أنه من أجل تعظيم الفائدة من المشروع وقعت الشركة اتفاقية مع بلدية محافظة رابغ للاستفادة من بعض المياه المعالجة الناتجة عن المحطة في أعمال التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل بالتنسيق مع البلدية لإغلاق المرمى السابق، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي في الجحفة.

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14:44ت م

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