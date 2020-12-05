- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تصوير: بندر الرمالي: "زاوية مائلة" و"خبرة" دفعت محمد بن ناجي الصخابرة لطرح "قعود" أرضًا خلال 7 ثواني فقط من دخوله "ساحة النزال"، خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقيم مسابقة "القعود قعودك" لجمهور منافسات المهرجان، والتي تعمد إلى طرح مجموعة من "القعدان" داخل سياج مغلق، لتتيح للمتشارك "نزال" هدفه طرح القعود أرضًا.
وقال الصخابرة: "إن طرح القعود فن وتكتيك، بالإضافة إلى الخبرة في هذا المجال زاوية الدخول المائلة على القعود وطريقة شد الذيل".
وبكل افتخار أكد الصخابرة أنه يمتلك هذه الخبرة؛ الأمر الذي دفعه للمشاركة بدون أي تردد، ونوه إلى أنه سوف يقدم الجائزة كرامة لأبناء عمه المشاركين في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وشارك الصخابرة "النزال" مشاركين آخرين تمكنا أيضاً من طرح "القعود" ولكن بفارق زمني مختلف.
وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد طرح المسابقة للمرة الأولى في نسخة العام الماضي.
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 04:00 PM
خلال مسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز "القعود قعودك"شاهد.. متسابق يطرح "قعود" أرضاً خلال 7 ثواني "فن وتكتيك"
تصوير: بندر الرمالي: "زاوية مائلة" و"خبرة" دفعت محمد بن ناجي الصخابرة لطرح "قعود" أرضًا خلال 7 ثواني فقط من دخوله "ساحة النزال"، خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقيم مسابقة "القعود قعودك" لجمهور منافسات المهرجان، والتي تعمد إلى طرح مجموعة من "القعدان" داخل سياج مغلق، لتتيح للمتشارك "نزال" هدفه طرح القعود أرضًا.
وقال الصخابرة: "إن طرح القعود فن وتكتيك، بالإضافة إلى الخبرة في هذا المجال زاوية الدخول المائلة على القعود وطريقة شد الذيل".
وبكل افتخار أكد الصخابرة أنه يمتلك هذه الخبرة؛ الأمر الذي دفعه للمشاركة بدون أي تردد، ونوه إلى أنه سوف يقدم الجائزة كرامة لأبناء عمه المشاركين في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وشارك الصخابرة "النزال" مشاركين آخرين تمكنا أيضاً من طرح "القعود" ولكن بفارق زمني مختلف.
وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد طرح المسابقة للمرة الأولى في نسخة العام الماضي.
، شاهد.. متسابق يطرح "قعود" أرضاً خلال 7 ثواني "فن وتكتيك" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. متسابق يطرح "قعود" أرضاً خلال 7 ثواني "فن وتكتيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.