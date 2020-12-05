، مطلقو نار وعصابة خاطفين و34 جريمة.. وقائع والجناة بقبضة "الأمن العام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصب وتزييف أوراق نقدية وسرقة ناقلات تخزين والتنفيذ لوافدين ومواطنين

كشف الأمن العام عن عدد من الضبطيات التي تمت خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت جانياً امتهن النصب والاحتيال؛ إضافة إلى الإطاحة بـ"مطلقي النار من سلاح مسدس من داخل مركبتهما"، كما تم الإيقاع بتشكيل عصابي تورط في الخطف والابتزاز.

تفصيلاً، أكد الأمن العام، اليوم، القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، متخذاً من مقر إقامته وكراً لتنفيذ جرائمه، وضبط بحوزته عدد من الأوراق المزيفة وكمية من المواد المستخدمة في التزييف.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يتباهيان بإطلاق النار في الهواء من سلاح مسدس من داخل مركبتهما، كما تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية يقومون بارتكاب حادثة اقتحام مستودع لإحدى الشركات التقنية وسرقة ناقلات تخزين تحتوي على 307 أجهزة حاسب محمولة تقدر بقيمة ثلاثة مليين و600 ألف ريال".

وأضاف: "تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة مخالفين من الجنسية البنجلاديشية يتورطون باختطاف خمسة أشخاص من بني جلدتهم واحتجازهم وتعنيفهم بعد تقييدهم وتوثيق ذلك لذويهم في بلدانهم؛ لابتزازهم والمطالبة بفدية مالية مقابل إخلاء سبيلهم".

وأردف "الأمن العام": "تم القبض على مواطنين يقومان بارتكاب عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات بعد تهشيم الزجاج والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات ومبالغ مالية، كما تم القبض على مواطنين ونازح يرتكبون 34 جريمة جنائية تمثلت في سلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات".