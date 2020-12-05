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شاهد.. ثور هائج يهاجم المارة بشوارع الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسبب ثور هائج في حالة من الذعر والفزع في أحد شوارع حي النسيم بالرياض، حيث كان يتجول على الطرق السريعة وفي الشوارع محدثًا تلفيات ببعض المركبات.
ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي انطلاق الثور الهائج في شوارع حي النسيم بالعاصمة الرياض محدثاً حالة من الهلع والفزع بين المارة وقائدي المركبات.
وتسبب الثور الهائج في إحداث بعض التلفيات في المركبات على الطريق، قبل أن يتمكن بعض المارة من تطويقه والإمساك به.
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