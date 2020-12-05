، مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ"الخليج 365": "توجيه الأمير "فهد" يجسد مدى الحرص ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدوا أنها جاءت في التوقيت المناسب لمواجهة التدني في درجات الحرارة بالمنطقة

عبّر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على استشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضاً البادية، وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون لـ"الخليج 365" أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون إلى أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات ، على نفقته الخاصة وكعادة سنوية في هذا الوقت من العام ، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة؛ وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها، وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.