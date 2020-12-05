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احتفلت السعودية بهية النصيان، بحصولها على عضوية مجلس الغرفة العربية البريطانية بلندن، وأقامت أمسية أدبية في محافظة الدرعية أحيتها الشاعرة والأديبة تذكار الخثلان، بحضور عدد من سيدات المجتمع.
وألقت بهية النصيان خلال الحفل كلمة شكرت فيها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لدعم المرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات داخل المملكة وخارجها، ومشاركتها في الفعاليات المحلية والدولية لخدمة الوطن ورِفعته.
وألقت الشاعرة "الخثلان" عددًا من القصائد المتنوعة التي نالت استحسان وإعجاب الحاضرات.
وشكرت "النصيان" في نهاية الأمسية جميع الحاضرات على مباركتهن ومشاركتهن قي الاحتفال، كما شكرت الشاعرة "تذكار" على قصائدها ومشاركتها الأدبية المتميزة.
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 02:58 PM
أقامت أمسية أدبية في الدرعية أحيتها "الخثلان" بحضور عدد من سيدات المجتمع"النصيان" تحتفل بحصولها على عضوية الغرفة العربية البريطانية
احتفلت السعودية بهية النصيان، بحصولها على عضوية مجلس الغرفة العربية البريطانية بلندن، وأقامت أمسية أدبية في محافظة الدرعية أحيتها الشاعرة والأديبة تذكار الخثلان، بحضور عدد من سيدات المجتمع.
وألقت بهية النصيان خلال الحفل كلمة شكرت فيها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لدعم المرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات داخل المملكة وخارجها، ومشاركتها في الفعاليات المحلية والدولية لخدمة الوطن ورِفعته.
وألقت الشاعرة "الخثلان" عددًا من القصائد المتنوعة التي نالت استحسان وإعجاب الحاضرات.
وشكرت "النصيان" في نهاية الأمسية جميع الحاضرات على مباركتهن ومشاركتهن قي الاحتفال، كما شكرت الشاعرة "تذكار" على قصائدها ومشاركتها الأدبية المتميزة.
، "النصيان" تحتفل بحصولها على عضوية الغرفة العربية البريطانية ،
المصدر : الخليج 365
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