«باهبري» يوضح معلومة مهمة حول تطعيم كورونا بالسعودية

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن تطعيم فيروس كورونا لم يصل الى المملكة بعد، ولكنه سيصل قريبًا.

وأشار باهبري –عبر تويتر- إلى أن الفيديو الذي نشره في وقت سابق كان لاستعراض التجهيزات التي تقوم بها قطاعات الدولة المختلفة لوصول التطعيم بكامل فعاليته، وليس لوصول التطعيم لأرض المملكة.

وأشار باهبري، إلى أنه سيبدأ إعطاء التطعيمات غالباً للقطاع الصحي وكبار السن.

وكان باهبري قال في وقت سابق، إن تطعيم كورونا سيكون اختياريًّا وليس إجباريًّا، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية السعودية للتطعيم بها أكثر من ٢٠ طبيبًا وطبيبة سعوديين خبراء، مختصين بهذا العلم، ويقومون بمراجعة كل شيء من التكنولوجيا إلى الفعالية والسلامة قبل الموافقة على التطعيم.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. نزار باهبري يتعافى من كورونا.. ويعلن معاناته من حالة تصيب «1%» من المرضى

استشاري أمراض معدية ينصح بالعزل المنزلي لا الحجر الصحي لمصاب كورونا