عا / مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين



حجة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال المدة من 12 حتى 18 نوفمبر 2020م في قسم الطوارئ 530 مستفيداً، وقسم الباطنية 238 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 83 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 219 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 879 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 164 مستفيداً، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيدًا، وقسم التوليد 5 حالات، وقسم التغذية العلاجية 63 مستفيداً، فيما نفذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 413 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 654 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 5 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 377 ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 654 فرداً.

//انتهى//

13:40ت م

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