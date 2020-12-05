السعودية اليوم / نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح



الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

أهدى نادي الصقور السعودي طفلة من زوار مهرجان الملك عبدالعزيز صقراً، بعدما نجحت في إطلاق أحد الصقور في مسابقة الملواح 400 متر.

وكانت الطفلة شيهانة قد حضرت برفقة والدها ضيف الله بن عايد العنزي، لإطلاق صقرها الذي يحمل الاسم "شلوى"، وهو من نوع قرموشة جير قرناس، وذلك في شوط خصص للملاك السعوديين، لكن الصقر لم ينه السباق نحو الشخص الملوح.

ولقيت شيهانة دعماً وتفاعلاً كبيرين من الصقارين المشاركين في المهرجان، الذين حيّوها، كما أهداها صقار مشارك صقراً، تشجيعاً منه لموهبتها في هد الطير والتعامل معه.

من جهة ثانية شارك الطفل سعود محمد السريعي في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، بعدما أطلق صقره "عديم" المشارك في شوط حر قرناس للملاك السعوديين.

وأعرب سعودٌ عن سعادته بإطلاق الصقر نحو الشخص الملوح، قاطعاً مسافة 400 متر، وهي تجربة جديدة عليه كلياً.

وأوضح سعود السريعي أن مشاهدته لعمه عبدالعزيز أثناء تربيته لصقوره كانت سبباً في دخوله عالم الصقارة، ووصفها بأنها هواية ممتعة، مؤكداً استعداده للتسجيل في شوط صقاري المستقبل، المستحدث في نسخة هذا العام، المخصص لصغار السن ما دون 15 عاماً، الذي يقام يوم الجمعة المقبل 11 ديسمبر.

وقدم سعود إلى مهرجان الصقور بصحبة والده وعمه، وكان الأخير قد أهداه صقراً كان بوابة ولعه بعالم الصقور، ليدربه ويصقل موهبته في سباقات الملواح.

وقطع الصقر "عديم" - الذي أطلقه الطفل سعود في شوط الملواح - مسافة السباق في 22 ثانية و 237 ثانية، في شوط شارك فيه نحو سبعين صقراً.

// انتهى //

13:38ت م

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