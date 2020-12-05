شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جهود احترافية لرجال الدفاع المدني تحت المطر والان نبدء بالتفاصيل

كثف رجال الدفاع المدني جهودهم في المتابعة الميدانية المستمرة للحالة المطرية أثناء هطول الأمطار. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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