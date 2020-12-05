شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

• حملات رقابية للبيئة بمشاركة الجهات الأمنية تضبط مخالفين في الرياض والمدينة وتبوك والجوف وحائل

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة من مصادرة 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت الرياض، المدينة، تبوك، الجوف، وحائل.

وأسفرت حملة مشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، ففي العاصمة الرياض عن ضبط مستودع حطب محلي تقدر كمية الحطب المخزنة فيه بـ 40 طنًا، وتم اتخاذ اللازم بحق المخالفين، وضبط وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

واستمرارا لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء"، قام منسوبي وزارة البيئة في منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته، حيث تم تجفيف السوق والمحلات من الحطب المحلي وما زال البحث جار مع الجهات الأمنية لضبط أي مستودعات أخرى، وقد بلغ مجموع ماتم ضبطه من الحطب المحلي من أسواق الحطب والمستودعات ما يقارب الـ ٩٠ طنًا.

وفي منطقة الجوف ومواصلة لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء" قام منسوبي البيئة في فرع الوزارة بمنطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وقد تم اتخاذ اللازم بحقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

في سياق متصل نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة وضمن الحملة نفسها من تنفيذ حملة موسعة على أسواق بيع الحطب المحلي بالتعاون مع الجهات الأمنية وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي وتم اتخاذ اللازم بحقهم وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

من جانبهم، نفذ مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة في منطقة حائل واستمرارًا لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء"، بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة تفتيش على أسواق الحطب تمكنت خلالها من ضبط سيارة من نوع "دينا" محملة بالحطب المحلي (الطلح) بمحافظة سميراء شرق حائل وتم تطبيق بحقهم الإجراءات النظامية بحقهم المخالفين وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وفي منطقة الباحة تم تنفيذ حملة تفتيش مماثلة على أسواق الحطب، وقد تم أيضًا اتخاذ اللازم بحقهم وفق النظام ولائحته.