غداً.. انتهاء الحالة سقيا وتوقع هطول أمطار وبرد بعدة مناطق

2020-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار متفاوتة خلال الـ 24 القادمة على عدة مناطق.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع خلال”24″ساعة القادمة -بإذن الله-من اليوم السبت 1442/4/20هـ حتى صباح الأحد أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشمالية والجوف والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان والمدينة، وانخفاض تدريجي في الحرارة على شمال المملكة.

كما توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم أن تنتهي الحالة المطرية سقيا غداً.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم 11 من الحالة المطرية سقيا، وبقي فيها اليوم وغداً”.

وأضاف متوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من وسط وشمالي الشرقية وسدير والزلفي والوشم والقصيم والحدود الشمالية، والكويت، وربما المحمل والرياض وشرقي منطقتي حائل والجوف .. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.



