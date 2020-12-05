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بقايا حواجز فولاذية تتربص بعجلات المركبات بساحة مجمع تجاري بأبها

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2020-12-05

بقايا حواجز فولاذية تتربص بعجلات المركبات بساحة مجمع تجاري بأبها

معادن فولاذية حادة تشكل خطراً على المركبات

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - ابها

عمد صاحب مجمع خدمات بترولية وتموينية على طريق الملك فيصل شمال أبها إلى قص عدد من الحواجز الفولاذية وترك أجزاء منها بارزة ومرتفعة عن مستوى الأرضية الإسفلتية بـ 3 سم تقريباً متجاهلاً الأضرار والأخطار التي قد تخلفها وتلحقها تلك المعادن الحادة بعجلات مركبات المواطنين والمقيمين والمسافرين أثناء مرورهم من فوق هذه المعادن لغرض التزود بالوقود أو الشراء من محل التموينات الخاص بالمجمع.

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متابعات الخليج 365” وثقت مشاهد لهذه المعادن الفولاذية بهدف إشعار الجهات المسؤولة عن هذا المجمع لاتخاذ اللازم حيال هذا الموضوع وتعميد صاحب المجمع بإزالته تلك المعادن وتحسين أرضية موقع المجمع الخدمي بالشكل الصحيح.

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