شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النباتات والزهور في العاصمة المقدسة بمشاركة طلاب جامعة أم القرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تواصل الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلةً في إدارة التطوع البلدي تنفيد المبادرات الاجتماعية بالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الحدائق بأمانة العاصمة المقدسة، إذ تم تنفيذ مبادرة زراعة النباتات والزهور في العاصمة المقدسة، وذلك بمشاركة 45 طالباً من قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي هاني بن هاشم الجفري أن هذه المبادرة جاءت امتداداً لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة؛ لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة، من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة، مشيراً إلى مشاركة طلاب جامعة أم القرى في تنفيذ المبادرة، وتحفيزهم للمشاركة في الأعمال التطوعية، وتفعيل منظومة العمل التطوعي، لافتاً إلى توفير الأشجار والشتلات النباتية لكافة الجهات التي تطلبها؛ بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الأجواء البيئية الصحية، وتحسين المنظر الجمالي لمكة المكرمة.



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