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قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان ان الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون و بالنسبة لقطر هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف .
وأضاف في تصريحات له اليوم : نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك قريبا و ملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته .
وتابع : الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية و إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل .وزير الخارجية
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 12:13 PM
قال : الملك سلمان حريص على تكامل دول مجلس التعاون .. نسعى ونتقدم لحل الأزمةوزير الخارجية عن قطر : هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف
قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان ان الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون و بالنسبة لقطر هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف .
وأضاف في تصريحات له اليوم : نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية ونأمل أن يحدث ذلك قريبا و ملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته .
وتابع : الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية و إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل .
، وزير الخارجية عن قطر : هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف ،
المصدر : الخليج 365
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