شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا»: الصور الشخصية عبر التطبيق تظهر لصاحب الحساب أو ولي أمره (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الصور الشخصية تظهر لصاحب الحساب أو لولي أمره فقط، لافتًا إلى أنه يمكن إخفاء الصورة من خلال إلغاء خاصية إظهارها.
وجاء ذلك ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، حيث أكد التطبيق أنه «لمن لديه حساب في توكلنا، الصورة الشخصية تظهر له ولولي أمره فقط».
وأضاف التطبيق قائلًا: «يمكن للنساء إخفاء الصورة الشخصية بالذهاب إلى (حسابي)، ثم الغاء تفعيل خاصية إظهار الصورة الشخصية».
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