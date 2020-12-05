بالفيديو.. تركي آل الشيخ يبدي إعجابه بصوت فتاة تغني بدون موسيقى

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو لفتاة تغني دون مؤثرات موسيقية، مبديا إعجابه بصوتها. شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو لفتاة تغني دون مؤثرات موسيقية، مبديا إعجابه بصوتها. وعلق "آل الشيخ" على الفيديو: "نواف لو سمحت لحن لي الصوت الجميل هذا"، كما أثنى البعض بشدة على صوت الفتاة وجماله.

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