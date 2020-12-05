بالفيديو.. طبيب مختص يدعو لعودة الدراسة والإختبارات حضورياً بالمدارس والجامعات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الله الحقيل بعودة الدراسة والإختبارات حضورياً في المدارس والجامعات .
وأكد " الحقيل " في برنامج " سؤال مباشر " المذاع على قناة العربية أنه لا خطر في عودة الدراسة حضورياً بسبب انخفاض نسبة الإصابات بشكل ملحوظ بين صغار السن .
وأضاف أنه يمكن استثناء من يعانون من الأمراض المزمنة أو من يعيش بمنزله شخص مسن كالجد أو الجدة أو صاحب مرض مزمن .
كما أكد أن التعليم حضورياً مطبق في عدة دول رغم ارتفاع الإصبابات ، ويمكن الإعتماد على الإجراءات الوقائية .
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