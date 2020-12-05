شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح إمكانية تمديد الزيارة العائلية أكثر من شهر في كل مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، مدى إمكانية تمديد الزيارة العائلية للمقيمين لأكثر من شهر في كل مرة يتم فيها التجديد.
وأشارات الجوازات إلى أنه يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد أو أعمال)، وذلك قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام.
وأضافت أنه يُشترط وجود تأمين طبي للزائر، وذلك حسب الشروط المحددة للخدمة ليتمكن المقيم من إتمام الإجراء.
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