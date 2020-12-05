"تعليم الرياض" تعلن عن دورتين تدريبيتين لطلاب المتوسطة والثانوية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت إدارة تعليم الرياض اليوم السبت عن دورتين تدريبيتين عن بعد لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع .
وتقيم الإدارة التعليمية دورة الإسعافات والتطوع ، ويقدما الأستاذ " حميد بن أحمد المالكي " ، يوم الأحد 21 / 4 / 1442 هـ .
كما تقيم دورة تدريبية حول " تحديد المجال التطوعي " ، ويقدمها الأستاذ " خالد بن محمد الهدياني " ، يوم الإثنين 22 / 4 / 1442 هـ .
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