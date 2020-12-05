انطلاق موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت تدشين الموقع الإلكتروني نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات . أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت تدشين الموقع الإلكتروني نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات . وأكدت أن التسجيل عن طريق " أبشر " وسيكون إصدار الرخص المهنية سيكون لمجتازي اختباري الكفايات العام والتخصصي اعتباراً من يوم غد 6 ديسمبر 2020 . بينما ستم تخصيص الفترة من 15 – 28 ديسمبر للمعلمين والمعلمات كافة ، وفقاً لـ " عكاظ " . ومن المقرر أن يكونموعد الإختبار التخصصي في 23 يناير 021 م ، أما الإختبار التربوي العام فسيكن في 20 مارس 2021 .

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