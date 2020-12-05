شكرا لمتابعة خبر عن 3 أشقاء يعانون من السمنة المفرطة يُنقلون من جازان إلى الرياض للعلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير، البروفيسور عائض القحطاني، اليوم السبت، عن التجاوب مع حالة 3 أفراد من أسرة تعيش في إحدى قرى جازان يعانون السمنة المفرطة ويريدون تلقي العلاج.

وقال "القحطاني" أنه سيتم نقل الأشقاء الثلاثة إلى العاصمة الرياض غداً الأحد لتلقي العلاج، لافتًا إلى أنه سيتم وضع خطة علاجية لكل واحد منهم بحسب الحالة الصحية والأمراض المصاحبة للسمنة لديه، حتى يعودوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بحسب صحيفة "سبق" .

وتعاني الأسرة المكونة من 3 أفراد (أخ وأختان) من السمنة المفرطة، حيث بلغ وزن الأخ 156 كيلوجراماً، بينما شقيقتاه إحداهما 181 كلجم والأخرى 226 كلجم، حيث إنها لا تستطيع المشي إلا بصعوبة، ويصيبها إغماء وهبوط في السكر نتيجة لذلك.