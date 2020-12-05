شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..ثور هائج يهاجم المارة بحي النسيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهر في أحد شوارع حي النسيم بالرياض، ثورًا هائجًا، أثار الرعب بين المارة.
ووثق مواطن مقطع فيديو، أظهر الثور متجولا في الشارع، ويهاجم المارة.
وتمكن بعد ذلك المتواجدين بالموقع الإمساك بالثور والسيطرة عليه.
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