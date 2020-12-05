بأسعار مخفضة.. “البريد السعودي” يطلق خدمة “مسبق الدفع” للأفراد ورواد الأعمال

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي، أمس (الخميس)، إطلاق خدمة جديدة لعملائها بمسمى خدمة” مسبق الدفع”، مبينة أنها تأتي بأسعار تنافسية ومنخفضة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة هي عبارة عن منتج مسبق الدفع يحتوي على عدد 20 كوبونا حتى 500 كوبون تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وكذلك الأفراد، لإرسال الشحنات والطرود داخل المملكة.

وأبانت أن العميل يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة، عن طريق الدخول لموقع البريد وإنشاء حساب خاص على “بريدي أون لاين” ليجد خدمة “مسبق الدفع” في الصفحة الرئيسية، ومن ثم يتبع خطوات التسجيل ليستفيد من مزايا هذه الخدمة، ويمكنه السداد من خلال بطاقته الائتمانية أو مدى أو خصم من رصيد العميل عن طريق المحفظة الإلكترونية في “بريدي أون لاين”.

وأشارت إلى أن الأوزان المتاحة لهذه الخدمة هي 5 كجم و10 كجم و15 كجم و20 كجم، مبينة أنها تقدم العديد من المزايا للعملاء من خلال مساعدتهم في أعمالهم وأهدافهم التجارية خاصة من ناحية اختصار الوقت في التوصيل بسرعة ودقة وتسليمها لمكان إقامة العميل إضافة الى القدرة على تحليل المبيعات بالاستعانة بتاريخ سجل الإرساليات.

Source akhbaar24.argaam

