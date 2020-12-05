“الملكية الفكرية”: معاقبة شخص بـ30 ألف ريال لنشره مصنفاً أدبياً يخص ورثة دون إذنهم

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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن معاقبة شخص تعدى على مصنف أدبي لورثة؛ والتعديل عليه أو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن منهم.
وأوضحت الهيئة أنه تم إلزام المخالف بدفع تعويض مالي قدره 27 ألف ريال وإزالة المصنف الأدبي محل الدعوى، كما تضمنت العقوبة تغريمه مبلغ 3 آلاف ريال.
وأكدت الهيئة أهمية حصول الشخص على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، لافتة إلى أن ذلك يجنبه العقوبة ويجعله يحترم الحقوق الملكية.
Source akhbaar24.argaam
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