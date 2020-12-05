︎ :
.
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مخالفين تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية وفي العقدين الثاني والثالث من العمر، وضُبطا متلبسين.
وأضاف أنهما احتالا على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، بادعاء مساعدتهم ثم استبدال بطاقاتهم وإعطائهم أخرى مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، والقيام بعمليات سحب نقدية وشرائية من خلال البطاقات.
وبين أنه ضُبط بحوزتهما 37 بطاقة صرف آلي و10 أجهزة هواتف وذهب و32 ألف ريال، وبلغت قيمة العمليات الشرائية التي نُفذت من خلال البطاقات المسروقة 720 ألف ريال، وجرى إيقافهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مخالفين احتالا على كبار السن عند أجهزة الصراف واستوليا على 720 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.