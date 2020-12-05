القبض على مخالفين احتالا على كبار السن عند أجهزة الصراف واستوليا على 720 ألف ريال

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مخالفين تورطا بجرائم احتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية وفي العقدين الثاني والثالث من العمر، وضُبطا متلبسين.

وأضاف أنهما احتالا على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، بادعاء مساعدتهم ثم استبدال بطاقاتهم وإعطائهم أخرى مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، والقيام بعمليات سحب نقدية وشرائية من خلال البطاقات.

وبين أنه ضُبط بحوزتهما 37 بطاقة صرف آلي و10 أجهزة هواتف وذهب و32 ألف ريال، وبلغت قيمة العمليات الشرائية التي نُفذت من خلال البطاقات المسروقة 720 ألف ريال، وجرى إيقافهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

