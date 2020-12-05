«الحصيني» يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة وأمطارًا على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والارصاد، عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على شمال المملكة خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع خلال الـ24 ساعة القادمة (من اليوم السبت وحتى صباح الأحد) هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وأشار إلى أن الحالة المطرية تشمل: أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشمالية والجوف والشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والمدينة المنورة.

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