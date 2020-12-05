«الضمان الصحي» يوضح مصير وثيقة التأمين عند انتقال العامل لوظيفة جديدة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنَّ التغطية التأمينية للعامل تنتهي بمجرد انتقاله إلى صاحب عمل جديد.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنَّه «تنتهي التغطية التأمينية عند انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل جديد».

وتابع قائلًا «عن إلزامية التأمين تقع على الكفيل الجديد، حتى لو كانت نفس الشركة المقدمة للخدمة التأمينية».

وقال وافد في استفساره إنّه قام بنقل الكفالة، فهل التأمين السابق يُلْغى علمًا بأنه سارٍ؟

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