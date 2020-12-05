بالفيديو.. «استشاري الطب النفسي» يوضح علاقة أمراض النوم بحالات الطلاق

أوضح بروفيسور واستشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن هناك حالات طلاق تحدث بسبب أمراض النوم التي لا تكتشف.

وقال الحبيب خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن بعض الأشخاص الذين يعانون من الشخير وانقطاع النفس في مجرى الهواء، وهو ما يمنع الشخص من أخذ قسط واف من النوم، فيكون عصبيًا وذا مزاج متقلب.

وحذر الدكتور الحبيب من استرجاع الذكريات السيئة قبل النوم، ناصحًا بأنه «إذا مضت 20 دقيقة ولم تدخل في النوم فأخرج من فراشك».

وأشار إلى أن المشي أثناء النوم أو الحديث أثناء النوم، هي أمراض نادرة ولا يوجد لها تفسير علمي، هناك فرضيات تحاول تفسير أسبابها، موضحًا أن هناك أدوية لها لكن أعراضها الجانبية كبيرة، ويمكن احتواؤها بالعلاج السلوكي.

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