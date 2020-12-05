تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت 5 ديسمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 متأثرة بمخاوف الهبوط العالمي بسبب سحب معظم المستثمرين أموالهم من الذهب.



وقال بنك أوف أمريكا إن غالبية المستثمرين سحبوا المال من الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا، إذ قدمت انفراجات كبيرة بشأن لقاح مضاد لكورونا الآمال في أن الاقتصادات قد تقترب من العودة إلى وضعها الطبيعي في 2021.

وشهد الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا نزوح تدفقات بقيمة 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتجاوزت أسعار الذهب مكاسب تقدر بنحو 3% منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1840.75 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة صباح الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1844.10 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السعودية صباح السبت نحو 221.72 ريال (59.11 دولار)، مقابل 221.95 ريال (59.17 دولار) أمس الجمعة.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة) فسجل خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت نحو 194.01 ريال (51.72 دولار)، مقابل 194.20 ريال (51.77 دولار) عند إغلاق تعاملات الجمعة.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند مستوى 166.29 ريال (44.33 دولار)، مقابل 166.46 ريال (44.38 دولار) في ختام تعاملات الجمعة.

وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المناطق والمواسم، ولا يزال المعدن الأصفر يعاني تباينا في الأسعار وسط ترقب لتوفير لقاح كورونا في الأسواق، وكذلك التفاؤل حول حزمة تحفيز أمريكية بـ1.4 تريليون دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال مستهل تعاملات السبت نحو 129.34 ريال (34.48 دولار)، مقابل 129.47 ريال (34.51 دولار) أمس الجمعة، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل صباح اليوم نحو 110.86 ريال (29.55 دولار)، مقابل 110.97 ريال (29.58 دولار) أمس، وسعر جرام الذهب عيار 10 جاء عند مستوى 92.38 ريال (24.63 دولار).

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية صباح السبت عند مستوى 6,867.57 ريال (1830.85 دولار)، مقابل 6,905.64 ريال (1840.91 دولار) في ختام تعاملات الجمعة.

أما سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل صباح السبت نحو 1,552.08 ريال (413.77 دولار)، مقابل 1,553.6 ريال (414.16 دولار) أمس الجمعة.