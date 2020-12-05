شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمطار الخير تغسل شوارع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة الشرقية شملت مُدن الدمام والخبر والظهران والقطيف والجبيل. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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