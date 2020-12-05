شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في "حوار المنامة" والان نبدء بالتفاصيل

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الجلسة العامة الأولى بعنوان "الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة كوفيد-١٩" بمؤتمر حوار المنامة في دورته الـ١٦، الذي ينظمه سنوياً المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية.

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