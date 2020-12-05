شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

كثفت فرق الطوارئ الميدانية في بلدية محافظة القطيف جهودها بسحب تجمعات مياه الأمطار بمختلف مدن وأحياء وشوارع المحافظة غير المخدومة بشبكات تصريف المياه ، من أجل المحافظة على سلامة قاصدي ومرتادي الطرق الرئيسيّة والأحياء السكنية وعدد من مواقع التنزه.

وأوضحت البلدية طرق للإبلاغ عن الطوارئ عبر التواصل من تطبيق بلاغاتي ، أو الاتصال على الهاتف ٠١٣٨٦٦٩٧٧٧ ، أو واتس آب 0594094092