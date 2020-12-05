السعودية | خبراء: انطلاق موسم المربعانية والبرد الشديد بعد 20 يوماً بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبراء: انطلاق موسم المربعانية والبرد الشديد بعد 20 يوماً بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن انطلاق أول أيام موسم "المربعانية " عبر حسابه في "تويتر"، أن السبب الأول طبيعي، فأول أجواء المربعانية تتسم بأجواء "الوسم" الذي يكون أغلبه معتدلاً، أما السبب الثاني فهو مناخي، حيث إن طول الأمطار يكسر حدة المربعانية، فإذا دخلت برطوبة تكون دافئة أما إن دخلت بجفاف فتكون باردة.

وأوضح يوم أمس، أن البرد الشديد يكون منتصف المربعانية أي بعد 20 يوماً، وهو الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي، مضيفاً أن أواخر المربعانية وأول موسم الشبط هي أبرد أيام السنة.

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصين عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تقدم موجة برد متوسطة القوة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال المدينة من اليوم السبت 1442/4/20هـ، متوقعاً أن تكسر الحرارة الصغرى "5" من الأحد تمتد للقصيم فالرياض، كما تكسر الحرارة الصغرى "10" في المنطقة الشرقية.

وتوقع استمرار الموجة عدة أيام إلى أن يصرفه الله، ويتوقع خلال اليوم حتى صباح الأحد هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشمالية والجوف والشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان والمدينة مع انخفاض تدريجي في الحرارة على شمال السعودية.

فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.